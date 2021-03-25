Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии признал вину

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Житель Сарапула, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки, признал свою вину, сообщает пресс-служба СКР в четверг.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 марта вернувшаяся домой жительница города Сарапула обнаружила свою 11-летнюю дочь убитой. В соседнем селе по подозрению в этом преступлении был задержан 27-летний знакомый матери, злоупотребляющий наркотиками и ранее судимый за грабеж.

Были возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Накануне задержанный мужчина был арестован на два месяца.