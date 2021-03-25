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Дегтярев открестился от смены председателя гордумы Хабаровска

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Хабаровска вправе были сменить своего председателя Михаила Сидорова, это внутреннее дело парламента, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Это однозначно внутреннее дело городской думы как коллегиального органа власти. Как партийный руководитель (Дегтярев является координатором регионального отделения ЛДПР - ИФ) я согласовал кандидатуру нового председателя в соответствии с Уставом ЛДПР и регламентом городской думы. Уверен, что у него все получится и он наладит конструктивное взаимодействие внутри думы и с городскими службами (мэрии - ИФ)", - сказал Дегтярев в четверг "Интерфаксу".

На заседании городской думы 23 марта Сидоров решением большинства депутатов был досрочно снят с должности председателя. Новым спикером стал депутат от избирательного округа №5 Владимир Матвеев. В обосновании от группы инициаторов отставки было указано, что Сидоров "не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе."

В конце ноября 2020 года экс-председатель и еще 16 депутатов заявили о выходе из ЛДПР в связи "со сложными отношениями с органами исполнительной власти Хабаровска". Позже депутаты отказались от этого решения. Сидоров сообщал "Интерфаксу", что на это повлиял целый ряд факторов, в том числе и встреча с Дегтяревым.

По итогам выборов в сентябре 2019 года состав городской думы Хабаровска полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от партии ЛДПР, один - представителю партии "Справедливая Россия".

Хабаровск Михаил Дегтярев

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