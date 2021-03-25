Оправданы адвокаты экс-мэра Владивостока, обвинявшиеся в воспрепятствовании суду

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Суд в четверг вынес оправдательный приговор по обвинению в воспрепятствовании правосудию двум адвокатам, представлявшим интересы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева во время рассмотрения его уголовного дела в Тверском районном суде Москвы.

"Судья Андрей Подолякин вынес оправдательный приговор", - сообщила "Интерфаксу" представитель Центрального районного суда Хабаровска, в котором рассматривалось это дело.

Прокуратура Приморского края изучит вопрос об обжаловании приговора после получения мотивированного приговора, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры региона.

Управляющий партнер адвокатского бюро Александр Высоцкий, в котором работают адвокаты, сообщил "Интерфаксу", что оправдательный приговор имеет важное значение для адвокатского сообщества.

"Мы были уверены в своей правоте, но элемент неопределенности присутствовал до последнего момента, то есть до провозглашения судом приговора. Я рад за моих коллег и за наше адвокатское сообщество. Решение Центрального районного суда Хабаровска, вынесшего оправдательный приговор, имеет принципиальное значение для всех адвокатов", - сказал Высоцкий "Интерфаксу".

Летом прошлого года следователи предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность суда двум приморским адвокатам, представлявшим интересы бывшего мэра Владивостока Пушкарева во время рассмотрения его уголовного дела в Тверском районном суде Москвы. Адвокаты обвинялись по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, совершенное группой лиц, по предварительному сговору).

По версии следствия, во время рассмотрения в суде уголовного дела в отношении бывшего главы Владивостока и его соучастников адвокаты пытались обманом и угрозами "повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Пушкарева позицию об отсутствии ущерба МУПВ "Дороги Владивостока".

Как сообщалось, Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. В настоящее время Ленинский районный суд Владивостока рассматривает еще одно уголовно дело по обвинению Пушкарева в злоупотреблении должностными полномочиями.