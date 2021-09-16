Защите экс-мэра Владивостока не удалось добиться отсрочки выплаты почти 600 млн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева об отсрочке выплаты штрафа в 500 млн руб. и 75 млн рублей, полученных в качестве взятки, сообщается в четверг в материалах суда.

"Постановление Ленинского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отсрочке исполнения приговора - оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в материалах краевого суда.

"Осужденный Пушкарев мотивирует свое ходатайство тем, что принудительная реализация его имущества с публичных торгов займет длительное время и в силу своей "сомнительной ликвидности" не позволит получить ту сумму, которая необходима для единовременной уплаты штрафа. В случае же предоставления отсрочки уплаты на год, как пояснил суду апелляционной инстанции адвокат, осужденный сможет "повыгодней" продать принадлежащее ему имущество и в большем объеме погасить назначенный ему за преступление штраф", - говорится в материалах суда.

Адвокаты также заявляли, что отказ в отсрочке уплаты штрафа и, как следствие, его взыскание в принудительном порядке, приведет к тому, что семья Пушкарева окажется в тяжелом материальном положении. Однако из представленных материалов следует, что судебный пристав-исполнитель обратился в суд с иском о выделении доли осужденного из общего имущества супругов Пушкаревых, оцениваемого экспертом более чем в 45 млн рублей, чтобы обратить взыскание именно на долю осужденного, не затрагивая имущественные интересы супруги осужденного и его детей.

Как сообщалось, Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также взыскании 75 млн рублей сумм, полученных в качестве взятки.

Накануне Росимущество сообщило о том, что коттедж и участок осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Пушкарева проданы за 47,7 млн рублей. Вырученные от продажи средства Росимущество перечислило в Федеральную службу судебных приставов России для распределения в рамках исполнительного производства. Также в 2020 году ответчики по иску Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Владивостока Пушкареву выплатили всю сумму иска - почти 1,5 млрд рублей, который Генпрокуратура РФ предъявила к Пушкареву и ряду других соответчиков.

Ранее Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.