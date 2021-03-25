Эксперт заявил, что мир прошел пик пандемии коронавируса

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Локальные подъемы заболеваемости COVID-19 возможны, но в целом пик пандемии пройден, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

"Мир пик пандемии прошел, хотя возможны локальные подъемы заболеваемости", - сказал Шестопалов "Интерфаксу".

По его словам, дальнейшие мутации SARS-CoV-2 могут оказаться, в том числе, реакцией на вакцинацию, поскольку вирус до сих пор не стабилизировался.

"Что касается гриппа, то в этом эпидемическом сезоне он действительно ушел, но он обязательно вернется к следующему", - отметил он.

Эксперт также сказал, что, например, в Новосибирской области лабораторно не подтверждено ни одного случая гриппа, хотя другие возбудители ОРВИ, кроме SARS-CoV-2, выделялись.

"Метапневмовирус, аденовирусы, другие коронавирусы, которые циркулировали раньше, есть, а гриппа нет, по крайней мере, при госпитальном надзоре не обнаружено", - сказал ученый.

Что касается нового штамма птичьего гриппа A (H5N8), то, по словам Шестопалова, он, как и другие штаммы, распространяется перелетными птицами. В настоящее время случаи отмечены на юге Украины, на Северном Кавказе в РФ.

"Если не принять своевременных мер и допустить попадание на птицефабрики, это может стать большой бедой. Соответственно, весной можно ожидать этот грипп в Западной Сибири", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 2020 году этот штамм уже выявляли в Западной Сибири и в Северном Казахстане у диких птиц.

Как сообщалось, в конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о первом лабораторно подтвержденном случае инфицирования человека вирусом гриппа птиц A (H5N8). Вирус был выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с птичьим гриппом, заявил на минувшей неделе, что учреждения министерства подключены к мониторингу новых инфекций.