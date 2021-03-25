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ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк России наблюдает тенденцию по "окваливанию" клиентов для получения доступа к более широкому списку финансовых инструментов и продуктов, заявил в прямом эфире в истаграм первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"У нас есть "окваливание". Регулирование обходится брокерами продажей услуги прогнать обороты через счет, и тут же попадаешь по формальному признаку в квалифицированные инвесторы. И многие наши граждане, не обладая знаниями, за 1-2 тыс. рублей "окваливались" и получали доступ к "квальным" инструментам", - сказал он.

"На самом деле это плохо. Почему? Потому что "квал"-"неквал" - это еще один рубеж защиты человека от рисков, которые он не понимает. И когда человек осознанно переступает эту черту, не неся с собой опыта и знаний, он просто увеличивает объем рисков, которые он принимает", - объяснил он.

"И если ты получил статус "квала" таким образом, заплатив за это пару тысяч рублей, и получил эти погоны, это не значит, что ты молодец. Это значит, что ты начинаешь прыгать с парашютом, не удосужившись понять, как парашют работает. К сожалению, некоторые доверчивые граждане на это идут", - добавил первый зампред ЦБ.

По закону для признания гражданина квалифицированным инвестором он должен отвечать хотя бы одному из требований: размер его имущества должен составлять не менее 6 млн рублей в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах; он должен иметь профильный опыт работы в финансовой организации или высшее экономическое образование и сертификаты; заключать сделки не реже одного раза в месяц и ежеквартально совершать не менее 10 сделок на общую сумму от 6 млн рублей. Получив статус квалифицированного инвестора, гражданин получает доступ ко всем финансовым инструментам и продуктам на рынке.

Банк России Сергей Швецов

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