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Путин поручил до 15 июля внести поправки для дополнительной защиты "неквалов"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ внести в законодательство поправки, которые бы дополнительно защитили права неквалифицированных инвесторов, приобретающих финансовые инструменты.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Оно должно быть исполнено до 15 июля 2021 года.

Минфин и ЦБ РФ уже разработали законопроект, который запрещает банкам и профучастникам предлагать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые инструменты до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года (ранее предполагалось, что тестирование начнется 1 апреля 2022 года). Он был внесен в Госдуму в конце января 2021 года.

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Согласно законопроекту, регулятор также сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов, если клиенту - неквалифицированному инвестору была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках или если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Банк России получит и право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет этот инструмент у клиента - неквалифицированного инвестора и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц".

Законопроект появился после того, как в конце 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на быстрый рост числа частных инвесторов на финансовом рынке и подняла проблему мисселинга при предложении гражданам структурных продуктов. По данным регулятора, граждане купили таких продуктов на 600 млрд рублей (номинальная стоимость инвестиционных и структурных облигаций, а также продуктов со сложным ценообразованием).

"Мы надеемся, что в ближайшее время законопроект будет принят, а до этого в конце года Центральный банк направил уже банкам соответствующее письмо: не допускать продажи банками этих инструментов обычным гражданам", - напомнил министр финансов Антон Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Владимир Путин ЦБ РФ

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