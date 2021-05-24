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ЦБ вынес на обсуждение законопроект о признании юрлиц квалифицированными инвесторами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с участниками финансового рынка законопроект, который даст возможность юридическим лицам самостоятельно признавать себя квалифицированными инвесторами, без необходимого денежного ценза, который сейчас прописан в законодательстве, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Сейчас дискуссия есть об этом, мы с рынком сейчас обсуждаем этот вопрос. Мы в дискуссии, финального решения еще нет, но мне нравится идея, что если у нас будет "квалы" по закону, "неквалы" по закону, а все остальные будут сами принимать решения о режиме защиты себя от, скажем так, рыночных рисков. Если они считают, что они способны управлять - пусть принимают такие решения, но с другой стороны, у финансовой организации, если она видит, что компания ведет себя неадекватно, тоже будет возможность, защищая себя, вести соответствующим образом", - отметил он и предложил следить за новостями.

"Пока мы такой вариант трехуровневый поддерживаем", - добавил первый зампред ЦБ.

Об инициативе изменить подход к присвоению статуса квалифицированного инвестора для юридических лиц ранее журналистам сообщал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Он предлагал, чтобы такой статус присваивала себе сама компания: по его мнению, соответствующее решение может принимать совет директоров или топ-менеджмент организации.

Согласно действующему законодательству, статус квалифицированного инвестора может получить компания, которая выполняет одно из условий:

- имеет собственный капитал не менее 200 млн рублей;

- совершала сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ), за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 50 млн рублей;

- за последний отчетный год имеет оборот или выручку не менее 2 млрд рублей;

- за последний отчетный год имеет сумму активов не менее 2 млрд рублей.

В соответствии с поправками в закон о категоризации инвесторов, которые вступят в силу в 2022 году, минимальный показатель выручки для получения статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом вырастет до 30 млрд рублей, а сумма активов снизится до 700 млн рублей.

Банк России Серегй Швецов ВТБ Владимир Потапов

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