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Семьям погибших в общежитии студентов пообещали компенсации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Сахалине губернатор региона Валерий Лимаренко распорядился выплатить компенсации семьям студентов, которые погибли в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщила пресс-служба областного правительства.

Они получат по полмиллиона рублей из резервного фонда региона. Еще по 30 тысяч рублей им перечислит центр социальной поддержки Сахалинской области.

По данным пресс-службы, погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Администрации обоих районов также выплатят семьям материальную помощь: Тымовский район - 30 тысяч рублей, Долинский - 20 тысяч рублей.

Следователи возбудили второе уголовное дело в связи с гибелью двух студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщили в СК. По данным Sakhalin.Info они погибли в душе: одного ударило током от неисправного титана, когда он мылся, второй пытался его спасти.

Следствие установило, что к гибели 18-летнего и 19-летнего студентов привели нарушения правил работы с электротехникой при подключении и использовании электроводонагревателя на третьем этаже общежития. Поэтому следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Погибших обнаружили утром в пятницу.

Губернатор Лимаренко распорядился за три дня проверить электрообрудование во всех социальных учреждениях региона.

СахГУ Сахалин Валерий Лимренко СКР Долинский район Тымовский район

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