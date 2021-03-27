Сахалинский ВУЗ объявил о переходе на дистант после гибели двух студентов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Администрация Сахалинского госуниверситета приняла решение перевести всех обучающихся на дистанционное обучение после гибели двух студентов в общежитии, сообщается на сайте вуза в субботу.

"Студенты СахГУ с понедельника уйдут на дистанционное обучение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение согласовано с Министерством науки и высшего образования России "в целях обеспечения безопасности студентов и для полного обследования общежитий вуза". Онлайн-обучение коснется всех студентов и колледжей университета и продлится до восстановления работы общежитий, в которых со вчерашнего дня идут проверки технического состояния зданий и помещений.

Уточняется, что выходные студенты смогут вернуться в свои комнаты, чтобы собрать вещи.

"Администрация университета совместно с Правительством региона поможет студентам с переездом до их основного места проживания. Для студентов, обучающихся в вузе из других субъектов, будут подобраны места проживания", - сказано на сайте.

Как сообщалось, двое студентов 8 и 19 лет погибли в общежитии Сахалинского госуниверситета утром 26 марта. По версии следствия причиной смерти стал удар током. Один из студентов получил электротравму принимая душ, товарищ пытался ему помочь и тоже погиб. Возбуждено два уголовных дела.