Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - У Сбербанка перестал работать интернет-банк и мобильное приложение, не проходит оплата через терминалы кредитной организации в магазинах, сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов Сбера.

Один из них не смог оплатить товар картой другого банка, он рассказал, что не работают терминалы Сбербанка в некоторых магазинах.

До колл-центра Сбербанка дозвониться не удалось.

Сложности в работе сервисов отмечаются не только в Москве, но и ряде регионов России.

По данным сайта DownDetector, клиенты Сбербанка стали испытывать сложности при использовании сервисов кредитной организации вскоре после 9 часов утра.