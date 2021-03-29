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Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Рост числа жертв столкновений в стране вызывает обеспокоенность, подчеркнул Песков

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Присутствие на военном параде в Мьянме замминистра обороны РФ Александра Фомина не означает одобрения Москвой трагических событий в этой стране, заявили в Кремле.

В миреВ Мьянме военные захватили власть и объявили чрезвычайное положение на годЧитать подробнее

"У нас давние и достаточно конструктивные связи с Мьянмой, есть определенные наработки в плане двусторонних отношений. Именно с этого угла надо к этому относиться", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, говорит ли присутствие Фомина на параде в Мьянме о признании нынешнего режима в стране.

"Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения. Это вызывает очень глубокую у нас обеспокоенность и мы самым тщательным образом отслеживаем ситуацию в Мьянме", - сказал Песков.

27 марта сообщалось, что Фомин и члены Общественного совета при министерстве обороны РФ стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в Нейпьидо.

"В параде, который прошел на главной военной площади города, принял участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны России. (...) Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу", - сказали в Минобороны РФ.

В Мьянме 1 февраля военные ввели на год чрезвычайное положение и арестовали гражданское руководство страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Вооруженные силы сформировали новый кабинет министров. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

Столкновения в разных городах страны приводят к многочисленным жертвам. Накануне сообщалось, что только в субботу погибли не менее 114 человек.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма Дмитрий Песков Александр Фомин

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