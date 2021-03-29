Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Рост числа жертв столкновений в стране вызывает обеспокоенность, подчеркнул Песков

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Присутствие на военном параде в Мьянме замминистра обороны РФ Александра Фомина не означает одобрения Москвой трагических событий в этой стране, заявили в Кремле.

"У нас давние и достаточно конструктивные связи с Мьянмой, есть определенные наработки в плане двусторонних отношений. Именно с этого угла надо к этому относиться", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, говорит ли присутствие Фомина на параде в Мьянме о признании нынешнего режима в стране.

"Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения. Это вызывает очень глубокую у нас обеспокоенность и мы самым тщательным образом отслеживаем ситуацию в Мьянме", - сказал Песков.

27 марта сообщалось, что Фомин и члены Общественного совета при министерстве обороны РФ стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в Нейпьидо.

"В параде, который прошел на главной военной площади города, принял участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны России. (...) Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу", - сказали в Минобороны РФ.

В Мьянме 1 февраля военные ввели на год чрезвычайное положение и арестовали гражданское руководство страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Вооруженные силы сформировали новый кабинет министров. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

Столкновения в разных городах страны приводят к многочисленным жертвам. Накануне сообщалось, что только в субботу погибли не менее 114 человек.