Около 18 человек останутся в пункте временного размещения в Зеленодольске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В пункте временного размещения в санатории Зеленодольска разместились 18 человек, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Зеленодольского муниципального района Расим Хазиев по итогам совещания оперативного штаба с участием мэра города.

"Большинство жильцов разъехались по родственникам и знакомым, остальные 18 человек размещены в санатории Зеленодольска, обеспечены горячим питанием. После обследования здания будет понимание можно ли туда заселять людей", - цитирует Хазиев слова главы района, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева.

По словам Афанасьева, силы и средства для поддержки людей у района есть, в том числе, будут выделены квартиры из маневренного фонда.

Пять человек были доставлены в больницу после взрыва в жилом доме в татарстанском Зеленодольске, угрозы жизни пострадавшим нет, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова во вторник.

"Один человек погиб на месте, пять пострадавших госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что ещё одному жителю была оказана помощь на месте. Детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вечером 29 марта в девятиэтажном одноподъездном жилом доме по улице Ленина в Зеленодольске произошел взрыв газа, от которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания.

По предварительной информации, один человек погиб, шесть человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа.

В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов.