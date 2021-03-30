Осужденный за взятки бывший глава Удмуртии вышел на свободу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Осужденный за взяточничество бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, освобожденный от отбывания наказания по состоянию здоровья, во вторник вышел на свободу.

"Подтверждаем, что Соловьев сегодня утром освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, согласно приговору суда", - сообщили "Интерфаксу" в республиканском УФСИН.

Собеседник агентства не уточнил, кто встречал Соловьева, а также оказывалась ли ему медпомощь в последнее время.

Между тем местные СМИ со ссылкой на родственников бывшего чиновника сообщали, что после освобождения его отвезут в медучреждение.

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В день задержания он был освобожден от должности.

Дело экс-главы Удмуртии

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера. Уточнялось, что речь идет о двух эпизодах получения взяток.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Начавшийся в декабре 2018 года суд над экс-главой Удмуртии продолжался почти два года. Заседания по делу несколько раз откладывались из-за состояния здоровья подсудимого, адвоката и режима самоизоляции.

В октябре 2020 года Соловьев был признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей.

Он обжаловал приговор, настаивая на своей невиновности. Апелляционные жалобы также подали его жена и дочь, оспаривающие наложение ареста на их имущество, в том числе недвижимость и земельные участки. Однако апелляционный суд в январе оставил приговор в силе. Защита экс-главы Удмуртии заявила, что намерена обжаловать это решение.

Проблемы со здоровьем

В середине февраля Соловьев был госпитализирован в одну из больниц Ижевска. Один из местных телеграм-каналов публиковал информацию о его смерти, которая была растиражирована в ряде СМИ. В УФСИН по Удмуртии опровергли эти слухи, назвав состояние госпитализированного Соловьева стабильным.

11 марта экс-глава республики подал ходатайство об освобождении от наказания по состоянию здоровья.

18 марта Завьяловский районный суд Удмуртии принял решение освободить его.