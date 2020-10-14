Бывший глава Удмуртии приговорен к десяти годам колонии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Завьяловский районный суд приговорил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы по делу о крупной взятке, передает корреспондент "Интерфакса". Также ему назначен штраф в 275 млн рублей.

"Определить окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима", - сказал судья Антон Пермяков.

Соловьев признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Оглашение приговора началось 12 октября. Судебный процесс продолжается с декабря 2018 года, с перерывами из-за болезней подсудимого, адвоката и карантинных мер по коронавирусу. Прокурор требовал для Соловьева 13 лет строгого режима.

Бывший глава республики в суде вину не признал. Адвокат Соловьева Галина Сбоева просила оправдать его по всем пунктам обвинения. В последнем слове он продолжал настаивать на своей невиновности, предупреждал, что не перенесет тюремного заключения, и просил освободить его семью от крупного штрафа.

Соловьев был задержан и арестован 4 апреля 2017 года. В тот же день он был отправлен в отставку.

Впоследствии бывшего чиновника перевели под домашний арест.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера. За это он обеспечил внеочередную оплату их работ из федерального и регионального бюджетов. Помимо этого он выделил лицензии на пользование участком недр местного значения, а также обеспечивал общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.