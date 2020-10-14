Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Бывший глава Удмуртии приговорен к десяти годам колонии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Завьяловский районный суд приговорил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы по делу о крупной взятке, передает корреспондент "Интерфакса". Также ему назначен штраф в 275 млн рублей.

"Определить окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима", - сказал судья Антон Пермяков.

Соловьев признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Оглашение приговора началось 12 октября. Судебный процесс продолжается с декабря 2018 года, с перерывами из-за болезней подсудимого, адвоката и карантинных мер по коронавирусу. Прокурор требовал для Соловьева 13 лет строгого режима.

Бывший глава республики в суде вину не признал. Адвокат Соловьева Галина Сбоева просила оправдать его по всем пунктам обвинения. В последнем слове он продолжал настаивать на своей невиновности, предупреждал, что не перенесет тюремного заключения, и просил освободить его семью от крупного штрафа.

Соловьев был задержан и арестован 4 апреля 2017 года. В тот же день он был отправлен в отставку.

Впоследствии бывшего чиновника перевели под домашний арест.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера. За это он обеспечил внеочередную оплату их работ из федерального и регионального бюджетов. Помимо этого он выделил лицензии на пользование участком недр местного значения, а также обеспечивал общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Удмуртия Завьяловский суд Александр Соловьев коронавирус

Новости по теме

Новости

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров предложил российское наблюдение на линии соприкосновения в Карабахе

Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

ФМБА разработало новое лекарство от коронавируса

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

В РФ начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Пандемия коронавируса

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии
Экономический кризис

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на "Яндекс" и "ВКонтакте"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');