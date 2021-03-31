Министр здравоохранения РФ Мурашко привился от коронавируса
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что привился от коронавируса.
"Я вакцинировался", - сказал Мурашко в интервью программе "Док-ток" на Первом канале.
Он не уточнил, какой вакциной привился.
Мурашко также сказал, что в настоящее время от коронавируса лечатся амбулаторно 250 тыс. человек, а более 100 тыс. человек - в стационарах. О третьей волне коронавируса, по его мнению, говорить пока преждевременно.
Исследования эффективности вакцины "Спутник V" на детях, по словам министра, могут начаться в ближайшие два месяца.
Министр сообщил, что у подтвержденно переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется, как правило, около полугода.
Мурашко также сказал в ответ на вопрос о "прививочном туризме", что пока в России прививают граждан страны.