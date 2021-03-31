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Что случилось этой ночью: среда, 31 марта

Переговоры Путина с Меркель и Макроном, гибель стрелка из Мытищ, поражение сборной России в отборочном матче ЧМ-2022

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Президент РФ разъяснил "объективные обстоятельства" дела Алексея Навального, обсудил перспективы регистрации и производства "Спутника V" в ЕС, заявил об эскалации Киевом ситуации в Донбассе и о готовности России к нормальному деполитизированному взаимодействию с Евросоюзом.

- Стрелявший из окон своего дома в Мытищах по полицейским мужчина погиб. Его тело нашли после пожара, начавшегося в доме после выстрелов силовиков из гранатомета. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось около полуночи.

- Водолазы обнаружили тела обоих работников, пропавших после опрокидывания судна на заводе "Пелла" в Ленобласти. Сначала в хвостовой части было найдено тело мужчины. Вскоре там же нашли мертвой пропавшую женщину.

- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привился от коронавируса. Он не назвал препарат, которым был вакцинирован.

- Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении численности госаппарата в результате реформы на 10%. По его словам, одно из самых масштабных сокращений за последние годы произошло за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы.

- Politico сообщило о подозрении в отношении "российских хакеров" в краже тысяч электронных писем Госдепа. Предположительно, хакеры взломали почту двух бюро Госдепартамента, но данных о том, что они получили доступ к секретной информации, пока нет.

- Сборная России по футболу проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022. Встреча в Трнаве завершилась со счетом 2:1. Несмотря на поражение, после трех туров сборная России с 6 очками лидирует в группе H. В следующем отборочном матче сборная России встретится с Хорватией 1 сентября. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

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