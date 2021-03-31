Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости COVID-19 в РФ осенью

Весеннего подъема заболеваемости коронавирусом в ведомстве не прогнозируют

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия весной не достигнет прошлогоднего минимума заболеваемости COVID-19, новый подъем возможен осенью, если население не будет себя защищать, считает замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тысяч, и 9 тысяч - это серьезные цифры ежедневно. Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тысяч. Но цифры достаточно высоки. (...) Если у нас будет нарастать охват вакцинацией, то, естественно, прогнозы будут более радужные", - сказал Горелов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в настоящий момент нет оснований говорить о том, что в России возможен весенний подъем заболеваемости коронавирусом, "сейчас идет фаза стабилизации, имеется тенденция к снижению". При этом он сказал, что для сохранения данной тенденции необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры защиты и вакцинироваться.

"Если мы не будем стремиться себя защищать, то процесс будет продолжаться, и мы действительно тогда можем иметь подъемы, и уж сезонный осенний подъем точно гарантирован", - добавил Горелов.

В то же время он отметил, что до нулевых значений заболеваемость COVID-19 в России в этом году не опустится.

"Я думаю, что не дойдем (до нуля) по одной простой причине: дети в общей сумме заболевших за прошлый год составили 11%, мы детей не вакцинируем и весь мир не вакцинирует, потому что не создана еще вакцина, есть еще беременные и кормящие грудью", - сказал Горелов.

Отвечая на вопрос о возможности в РФ третьей волны коронавируса, эксперт сказал, что "в России еще продолжается первая волна, потому что волна это ноль - пик - ноль".

"Мы через ноль с вами еще не перешли ни разу, у нас эпидпроцесс продолжающийся, эпидемическая кривая с весенним подъемом прошлого года, с осенним подъемом прошлого года, и сейчас фаза снижения и стабилизации. Ноль мы не прошли, но сейчас появилась реальная возможность противостоять инфекции - вакцинация", - объяснил Горелов.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ во вторник составил 8 277 случаев.