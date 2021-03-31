Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:23Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 128 158 699+514 609

Из более 128 млн заразившихся COVID в мире умерли 2,8 млн человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 128 212 179, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 803 776, выздоровели более 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 30 393 001 инфицированный COVID-19, зафиксировано 550 967 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 658 109 заболевших, из них умерли 317 646 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 149 335, число скончавшихся - 162 468, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 361,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 697 человек, в Бразилии - 1 488, в Индии - 117.

Хроника коронавируса. Март.

25
В Китае сделали более 100 миллионов прививок от COVID-1925 марта. Департамент здравоохранения Индии прогнозирует, что количество активных случаев заболевания в Махараштре может превысить 3 миллиона к 4 апреля, что приведет к нехватке лечебных учреждений в нескольких районах, особенно в Нагпуре и Тхане.23 марта. В Сараево ввели ночной комендантский час и вновь закрыли рестораны.22 марта. Протестующие выступают против карантина и вакцинации от COVID-19 в Париже.19 марта. Работа в отделении интенсивной терапии больницы Casalpalocco в Риме.18 марта. Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик".17 марта. Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия.16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
В Китае сделали более 100 миллионов прививок от COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 31 марта 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 31 марта

Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

СМИ сообщили о подозрении "российских хакеров" в краже тысяч email Госдепа

СМИ сообщили о подозрении "российских хакеров" в краже тысяч email Госдепа

Путин разъяснил Меркель и Макрону "объективные обстоятельства" дела Навального

Пандемия коронавируса

Путин обсудил с Меркель и Макроном перспективы "Спутника V" в ЕС

Госдеп заявил о "существенных нарушениях" прав человека в России

Пандемия коронавируса

Испанцев обязали носить маски даже на пляжах

Испанцев обязали носить маски даже на пляжах

Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке

Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке

SpaceX запустила в полет прототип космического корабля Starship

На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');