Из более 128 млн заразившихся COVID в мире умерли 2,8 млн человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 128 212 179, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 803 776, выздоровели более 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 30 393 001 инфицированный COVID-19, зафиксировано 550 967 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 658 109 заболевших, из них умерли 317 646 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 149 335, число скончавшихся - 162 468, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 361,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 697 человек, в Бразилии - 1 488, в Индии - 117.