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Смоленская прокуратура проверит видео десятка убитый лосей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура инициировала проверку после публикации в интернете видеоролика, на котором предположительно зафиксирована незаконная массовая охота на лосей в Смоленской области, сообщает региональная прокуратура.

"По указанию прокурора области проводится проверка по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором запечатлена незаконная массовая охота на лосей. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Видеоролик, о котором идет речь, опубликовал, в том числе, в своем инстаграме предприниматель Герман Стерлигов. Публикацию он сопроводил комментарием "Побоище в Смоленской области".

На кадрах, снятых в зимний период, видно около десяти трупов лосей и оленей. Мужчина, который ведет видеосъемку, говорит: "Вот, сегодня поохотились".

Администрация Смоленской области факт незаконного отстрела лосей на территории региона опровергает. Департамент региона по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства заявляет, что массового незаконного отстрела диких копытных животных на территории региона в зимний период не фиксировалось.

Между тем некоторые анонимные телеграм-каналы утверждают, что видео было снято в Тверской области.

Смоленская область

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