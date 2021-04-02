Что произошло за день: пятница, 2 апреля

Заявление Баку об обломках "Искандеров" в Карабахе, данные Росстата о смертности от COVID и три штрафа подряд для Twitter

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 8 792 человек. Росстат сообщил, что за все время пандемии основной причиной смерти COVID-19 стал у 122 180 человек, при этом оперштаб на утро пятницы сообщал о 99 633 летальных исходах.

- В Баку заявили о найденных в Карабахе обломках "Искандеров". Азербайджанское агентство по разминированию территорий отметило, что обломки двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта. Главный штаб ВС Армении не стал комментировать это заявление.

- Twitter за день получил три штрафа на общую сумму 8,9 млн рублей. Мировой судья Таганского района Москвы вынес решения в связи с тем, что платформа не удалила призывы к подросткам участвовать в несогласованных акциях в столице.

- Произведенный за рубежом "Спутник V" сможет поставляться в Россию для ускорения вакцинации. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что договоренность достигнута с 20 производителями. По его оценке, всех желающих можно привить до июня.

- Мария Бутина заявила об отказе Алексея Навального от лечения. Член Общественной палаты РФ заявила по итогам поездки во владимирскую колонию, что осужденного оппозиционера неоднократно осматривали специалисты, а "личных врачей ему в колонию никто не пропустит". Омбудсмен Татьяна Москалькова направила директору ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов Навального и общественности об оказании ему помощи.

- В Благовещенске хирурги прооперировали мужчину, несмотря на пожар в кардиоцентре. Операцию на открытом сердце прерывать было нельзя, поэтому врачи и пациент покинули горящее здание только после завершения работы.

- Rutube сообщил о своем перезапуске. На видеохостинге, в частности, появилась возможность монетизации контента.

- В Москве 9 апреля возобновит работу кинотеатр "Художественный", который был закрыт на реконструкцию с 2014 года. В день открытия в кинотеатре покажут фильм Флориана Зеллера "Отец".