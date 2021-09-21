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Экс-мэр Майкопа осужден на 2,5 года условно по делу о мошенничестве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Майкопский городской суд вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Майкопа (Адыгея) Андрея Гетманова по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Майкопский городской суд признал Гетманова виновным по ч.1 ст.222 (хранение боеприпасов) и по ч.3 ст.30, ч.6 ст.159 (покушение на мошенничество) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сказал судья.

В мае СКР сообщал, что против Гетманова возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

"По данным следствия, подозреваемый в июле 2017 года пытался похитить право собственности и аренды на три земельных участка своего знакомого в Кужорском сельском поселении Майкопского района", - заявляли в региональном управлении СКР.

Гетманов убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки общей стоимостью более 13 млн рублей. Взамен обвиняемый пообещал ему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок стоимостью более 9 млн рублей.

Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, так как уполномоченный орган отказался регистрировать переход права собственности на один из участков, отмечали в СКР.

Кроме того, против Гетманова были также возбуждены уголовные дела о вымогательстве и незаконном обороте боеприпасов.

Майкоп Адыгея Андрей Гетманов

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