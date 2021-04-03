В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России исключает возможность передачи предустановленными отечественными приложениями персональных данных российских пользователей иностранным компаниям, заявили в пресс-службе ведомства.

"На технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Это программное обеспечение загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных", - говорится в сообщении Минцифры.

Там отметили, что "при установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр.".

В министерстве подчеркнули, что приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы.

Между тем "Яндекс" и Mail.ru Group также заявили, что защищают персональные данные своих пользователей и не передают их зарубежным компаниям.

Используемые технические инструменты в приложениях компаний используются для внутреннего анализа, в частности, для сбора информации об установке приложений пользователями, выявлении ошибок и критических сбоев в приложениях, прокомментировал публикацию директор по данным "Яндекса" Иван Черевко.

По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Mail.ru Goup Сергея Лучина, аналитические трекеры собирают только техническую обезличенную информацию, причем в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы.

1 апреля вступил в силу закон, обязывающий предустанавливать отечественные приложения на технику, произведенную с 1 апреля 2021 года и продаваемую на территории РФ. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться удобными ему сервисами. За продажу гаджетов без предустановленного ПО назначены штрафы.

Ранее в субботу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад АНО "Информационная безопасность" сообщила, что российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж.

"В ходе исследования эксперты проанализировали код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS, в числе которых приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", компании "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис"), а также "Госуслуги" и платежная система "Мир". Выяснилось, что встроенных механизмов слежки (трекеров - ИФ) нет только в приложении платежной системы "Мир". Остальные сервисы, в том числе "Госуслуги", имеют аналитические механизмы Google AdMob (сервис контекстной рекламы), Facebook Ads и других компаний", - пишет газета.