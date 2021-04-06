Экс-спикер и еще 6 депутатов вышли из фракции ЛДПР в Хабаровской гордуме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Семеро депутатов, включая экс-спикера, приняли решение выйти из фракции ЛДПР в Хабаровской городской думе, сообщил "Интерфаксу" во вторник депутат Михаил Сидоров.

"Это намерение у нас возникло практически сразу же после, так называемого, переворота (досрочное прекращение полномочий спикера и двух руководителей депутатского корпуса - ИФ). На самом деле у меня и моих коллег нет особого желания подчиняться людям, в том числе и руководителю фракции ЛДПР в Хабаровской гордуме, не имеющему политического опыта работы. И на сегодняшний день мы окончательно приняли решение", - сказал Сидоров.

По его словам, заявления о выходе из фракции подписали семеро депутатов. В их числе и бывший председатель комитета по бюджету гордумы Наталья Жирякова, а также экс-глава комитета по местному самоуправлению Денис Куратов, которые были одновременно с Сидоровым досрочно смещены со своих должностей.

При этом Сидоров уточнил, что о выходе из партии речи нет. Депутаты, покинувшие фракцию, не будут подчиняться ее руководителю. Он пояснил, что принятое решение позволит принимать независимые от регионального отделения партии и руководства фракции в городской думе решения.

Кроме того, экс-председатель прокомментировал свое участие в акции, которая прошла на Комсомольской площади Хабаровска 4 апреля.

"Скажу, что митинг организовывали люди, с которыми я ранее не был вообще знаком. Они были крайне возмущены тем, что произошло 23 марта в ходе очередного заседания Хабаровской гордумы, а именно - досрочное прекращении полномочий трех руководителей депутатского корпуса", - сказал Сидоров.

Он добавил, что получил приглашение поучаствовать в акции через социальные сети.

"Организаторы уведомили об этом мероприятии надлежащим образом городскую администрацию, а городская администрация - правоохранительные и надзорные органы. (...) Задержаний не было, все было мирно, спокойно", - сказал депутат.

Полномочия Михаила Сидорова, как спикера городской думы Хабаровска, были досрочно прекращены в ходе очередного заседания 23 марта. За его отставку проголосовало большинство депутатов. Новым председателем думы седьмого созыва стал депутат от избирательного округа №5 Владимир Матвеев.

В обосновании от группы инициаторов отставки Сидорова было указано, что он "не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе."

В конце ноября прошлого года Сидоров и еще 16 депутатов заявили о выходе из ЛДПР в связи "со сложными отношениями с органами исполнительной власти Хабаровска". Позже депутаты отказались от этого решения. Сидоров сообщал "Интерфаксу", что на это повлиял целый рад факторов, в том числе и встреча с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.

По итогам выборов в сентябре 2019 года состав городской думы полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от партии ЛДПР, один - представителю партии "Справедливая Россия".