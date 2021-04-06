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Медикам и пожарным вручены благодарственные письма после пожара в кардиоцентре

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Десять пожарных и столько же медицинских работников отмечены благодарственными письмами губернатора за профессионализм, который они проявили во время крупного пожара в кардиоцентре Амурской области.

"И медикам, и спасателям пришлось действовать в крайне непростой, экстремальной ситуации. У спасателей, пожарных, конечно, такая профессия, но в любом случае этот вызов оказался экстраординарным, потому что во время пожара продолжали работать хирурги", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Василия Орлова.

Глава региона отметил, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава МЧС Евгений Зиничев поддержали предложение о награждении медиков и пожарных государственными наградами. На их оформление потребуется некоторое время.

2 апреля загорелось здание кардиоцентра в городе Благовещенске Амурской области. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Было эвакуировано 128 человек.

Пока шло тушение огня, медики смогли успешно завершить операцию на сердце, которая началась еще до возгорания и около двух часов длилась в условиях пожара. Пожарные постарались не допустить задымления операционной и сильных протечек в этом помещении.

Клиника кардиохирургии Амурской медакадемии является единственным специализированным учреждением на территории Амурской области по оказанию кардиохирургической помощи.

Амурская область Благовещенск

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