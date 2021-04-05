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Состояние пациента, прооперированного во время пожара в Благовещенске, улучшилось

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Состояние пациента, который оказался на операционном столе во время крупного пожара в кардиоцентре Амурской области, полностью соответствует послеоперационному периоду, сообщили в региональном Минздраве.

"Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики кардиоцентра проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом его состояние соответствует послеоперационному периоду", - отметили в министерстве.

Всех эвакуированных на скорых пациентов горевшего кардиоцентра продолжать лечить в Амурской областной клинической больнице.

Как сообщалось, 2 апреля загорелось здание кардиоцентра в Благовещенске Амурской области. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Было эвакуировано 128 человек. В эвакуации пациентов из загоревшегося кардиоцентра в Приамурье были задействованы девять медицинских бригад.

Пока шло тушение огня, медики смогли успешно завершить операцию на сердце, которая началась еще до возгорания и около двух часов длилась в условиях пожара. Пожарные постарались не допустить задымления операционной и сильных протечек в этом помещении.

Клиника кардиохирургии Амурской медакадемии является единственным специализированным учреждением на территории Амурской области по оказанию кардиохирургической помощи.

Горевшее здание, построенное в начале прошлого века, является объектом культурного наследия. Власти региона выделят средства на его консервацию и проектные работы по реконструкции.

Благовещенск Амурская область

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