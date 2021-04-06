На модернизацию первичного звена здравоохранения за пять лет направят 500 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На модернизацию первичного звена здравоохранения в России в ближайшие пять лет будет направлено 500 млрд рублей, заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.

"Обновлена госпрограмма РФ "Развитие здравоохранения", - сказал он. - Особое внимание уделено модернизации первичного звена здравоохранения, которая началась по поручению президента. В ближайшие пять лет на это будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них 90 млрд - в текущем году".

По его словам, уже в 2021 году в стране должны построить и реконструировать более 1000 объектов здравоохранения и еще столько же отремонтируют капитально.

"Будет закуплено более 25 тысяч единиц медицинского оборудования и 4 тысячи машин для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы", - отметил Мишустин.

Также правительство изменит правила предоставления федеральных субсидий регионам на модернизацию первичного звена здравоохранения.

"Использовать средства можно будет, в том числе и на модульное строительство зданий для медицинских организаций, приобретения для них помещений. Это ускорит появление новых фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, врачебных амбулаторий. Именно туда обращаются люди в первую очередь. Им должна оказываться квалифицированная помощь в хороших условиях", - сказал премьер. Мишустин.