Петербургские депутаты предложили правила похода с животными в магазины

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду приняло проект федеральной инициативы о порядке посещения магазинов и кафе с животными.

Документ подготовили единороссы Сергей Никешин и Денис Четырбок. Он предполагает поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Туда предлагается включить пункт об установлении правил посещения общепита и продуктовых магазинов людьми с животными.

Депутаты замечают, что граждане с маленькими собаками "не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов".

"Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок ", - говорится в пояснительной записке.

В итоге разгораются конфликты, считают авторы документа, а добросовестные владельцы собак тоже не понимают, могут ли ходить в магазин или ресторан с питомцами. Эти проблемы петербургское Законодательное собрание предлагает решить упомянутым законопроектом. По задумке авторов, конкретные требования к владельцам животных должно установить российское правительство.