Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Петербургские депутаты предложили правила похода с животными в магазины

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду приняло проект федеральной инициативы о порядке посещения магазинов и кафе с животными.

Документ подготовили единороссы Сергей Никешин и Денис Четырбок. Он предполагает поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Туда предлагается включить пункт об установлении правил посещения общепита и продуктовых магазинов людьми с животными.

Депутаты замечают, что граждане с маленькими собаками "не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов".

"Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок ", - говорится в пояснительной записке.

В итоге разгораются конфликты, считают авторы документа, а добросовестные владельцы собак тоже не понимают, могут ли ходить в магазин или ресторан с питомцами. Эти проблемы петербургское Законодательное собрание предлагает решить упомянутым законопроектом. По задумке авторов, конкретные требования к владельцам животных должно установить российское правительство.

Петербург

Новости по теме

Новости

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

В РФ ввели штрафы за высадку детей-безбилетников

Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ
Пандемия коронавируса

Профсоюз добился выплаты 2,7 млн рублей семье фельдшера, умершей от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');