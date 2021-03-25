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Координатор мурманского штаба Навального оштрафована за акцию 31 января

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский суд оштрафовал на 22 000 рублей координатора регионального штаба Навального Виолетту Грудину за призывы участвовать в несогласованной акции 31 января (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщила в соцсетях сама активистка.

По итогам акций в Мурманске 23 и 31 января суд дважды назначал административный арест заместителю координатора регионального штаба Навального Александру Суринову, еще шесть человек получили штрафы от 10 000 до 22 000 рублей, Грудин аполучил штраф в 25 000 рублей. Трое активистов получили административные аресты от 3 до 7 суток.

По подсчетам мэрии, в первой акции участвовали 550 человек, во второй - 65 человек.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Мурманск Алексей Навальный Виолетта Грудина Александр Суринов

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