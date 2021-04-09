В Петропавловске-Камчатском в школах отменили уроки из-за циклона

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Занятия в школах Петропавловска-Камчатского в пятницу отменили из-за штормового ветра, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В пятницу занятия первой и второй смен дли всех классов школ краевого центра отменены. Также не будет занятий во всех учреждениях дополнительного образования, включая пришкольные секции и кружки", - говорится в сообщении.

Детские сады в Петропавловске-Камчатском работают как обычно.

Циклон, который пришел к берегам Камчатки в четверг, принес в краевой центр штормовой ветер - до 30 м/с. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Петропавловска-Камчатского, ее сотрудники к утру пятницы приняли десятки звонков от горожан, сообщавших о разрушительных последствиях циклона. Люди рассказывали об упавших деревьях, облетевших фасадах и кровлях зданий, оборванных электропроводах.

На улице Набережная возле строящейся гостиницы ветер раскидал по дороге металлопрофильные конструкции, стройматериалы. Госавтоинспекторам пришлось перекрыть проезд на том участке. Власти Петропавловска-Камчатского создали оперативную группу по устранению последствий циклона.

"Группа собирает информацию обо всем, что происходит на территории города, и направляет оперативные бригады для устранения возникших событий на местах. Кроме того, ведется мониторинг потенциально опасных мест возникновения ЧС", - говорится в сообщении мэрии.

Сейчас циклон медленно смещается в Берингово море. По данным синоптиков, в течение пятницы ветер в Петропавловске-Камчатском будет постепенно стихать.