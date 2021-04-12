Продлен арест 28 фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд продлил до 6 июля арест 28 подсудимым по делу о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Пензенской области.

Драка в Чемодановке произошла 13 июня 2019 года. Пострадали пять человек, двоим из них потребовалась госпитализация. Один из них умер в больнице на следующий день. Сообщалось, что конфликт произошел между местными уроженцами и цыганами. После драки жители Чемодановки провели митинг и ненадолго перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", покушение на убийство" и "хулиганство". Летом 2020 года начался суд над 28 обвиняемыми. Ни один из них в суде вины не признал.