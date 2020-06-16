Ни один подсудимый по делу о драке в Чемодановке не признал вины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Пензенском областном суде начались слушания по делу о массовой драке с цыганами в селе Чемодановка и гибели одного пострадавшего. Никто из 28 подсудимых вины не признал, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

16 июня прошло первое заседание. Гособвинитель зачитал обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 23 июня.

13 июня между жителями села произошла массовая драка. Пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Один из них получил черепно-мозговую травму и умер в больнице на следующий день.

После драки десятки жителей села вышли на улицу в знак протеста и на некоторое время перекрыли федеральную трассу М5 "Урал". Чтобы не допустить беспорядки, в Бессоновском районе вводили план "Вулкан", в селе организовали полицейское патрулирование. По данным местных СМИ, конфликт произошел между местными уроженцами и цыганами, а поводом стала попытка изнасиловать местную девушку.

После драки было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По делу были задержаны 28 человек.

На место приезжал губернатор Иван Белозерцев и создал координационный штаб для разрешения конфликта.

После конфликта с местными жителями все цыгане уехали из Чемодановки и из соседнего села Лопатки, всего это было около 650 человек. В июле часть уехавших вернулись в Чемодановку.