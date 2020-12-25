Продлен арест 28 фигурантам дела о драке в Чемодановке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд продлил до 6 апреля арест 28 подсудимым по резонансному делу о массовой драке в селе Чемодановка, в которой погиб человек. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина. Она отметила, что не нашлось оснований менять фигурантам дела меру пресечения.

Массовая драка в Чемодановке случилась 13 июня 2019 года. По данным местных СМИ, конфликт произошел между местными уроженцами и цыганами, а поводом стала попытка изнасиловать местную девушку.

Пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Один из них получил черепно-мозговую травму и умер в больнице на следующий день после драки.

После драки десятки жителей села вышли на улицу в знак протеста и на некоторое время перекрыли федеральную трассу М5 "Урал". Чтобы не допустить беспорядки, в Бессоновском районе вводили план "Вулкан", в селе организовали полицейское патрулирование. Цыгане временно переселялись из Чемодановки.

Уголовное дело о драке возбудили по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Суд по делу начался в мае 2020 года. Ни один из подсудимых вину не признал.