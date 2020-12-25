Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 79 368 142+663 708

Продлен арест 28 фигурантам дела о драке в Чемодановке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд продлил до 6 апреля арест 28 подсудимым по резонансному делу о массовой драке в селе Чемодановка, в которой погиб человек. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина. Она отметила, что не нашлось оснований менять фигурантам дела меру пресечения.

Массовая драка в Чемодановке случилась 13 июня 2019 года. По данным местных СМИ, конфликт произошел между местными уроженцами и цыганами, а поводом стала попытка изнасиловать местную девушку.

Пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Один из них получил черепно-мозговую травму и умер в больнице на следующий день после драки.

После драки десятки жителей села вышли на улицу в знак протеста и на некоторое время перекрыли федеральную трассу М5 "Урал". Чтобы не допустить беспорядки, в Бессоновском районе вводили план "Вулкан", в селе организовали полицейское патрулирование. Цыгане временно переселялись из Чемодановки.

Уголовное дело о драке возбудили по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Суд по делу начался в мае 2020 года. Ни один из подсудимых вину не признал.

Чемодановка Пензенский областной суд М5 Урал

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Что произошло за день: четверг, 24 декабря

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

"Покровский рудник" сообщил об обвинении основателя Petropavlovsk в хищении

Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');