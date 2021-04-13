Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание в мини-гостинице "Мэрибэль" рядом с горящим петербургским бизнес-центром "Невская мануфактура" ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по городу во вторник.

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Работа сотрудников МЧС в "Невской мануфактуре" еще продолжается.

Здание "Невской мануфактуры" загорелось в Петербурге около полудня в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пламя перекинулось и на крышу расположенного по соседству хостела "Мэрибэль". Постояльцы были эвакуированы, для них развернули пункты временного размещения.