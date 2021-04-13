Гендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожаре

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбуждено в Петербурге в связи с пожаром в бизнес-центре "Невская мануфактура", тушение которого продолжается более 20 часов; в рамках расследования задержаны гендиректор центра и его заместитель.

Пресс-служба СК РФ во вторник сообщает, что по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в помещении АО "Невская мануфактура" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В качестве подозреваемых задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Имена фигурантов ведомство не называет.

В СКР отмечают, что, согласно данным следствия, управление МЧС по Петербургу в 2020-2021 годах выявило ряд нарушений требований пожарной безопасности в комплексе нежилых помещений "Невской мануфактуры", из-за которых эти здания нельзя было эксплуатировать. Гендиректор и его зам знали об этих нарушениях, указывает в Следственном комитете. Именно из-за этих нарушений и произошел пожар на территории БЦ, заявили в СКР.

Здание "Невской мануфактуры" загорелось в Петербурге около полудня в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.