Силовики задержали мигрантов, промышлявших рэкетом на рынках Челябинска

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемые в вымогательстве у торговцев на рынках задержаны в Челябинске, при обыске у них изъято оружие. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области в пятницу.

"В Челябинске при содействии бойцов ОМОН (...) сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД задержана группа лиц, подозреваемых в хулиганстве с применением оружия. Установлено, что задержанные совершили ряд нападений на торговцев нескольких рынков Челябинска, запугивая их и вымогая деньги, организовывали массовые драки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе обысков по месту жительства у них изъято "четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и экстремистская литература".

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что по факту произошедшего ранее группового конфликта, перешедшего в драку, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство).

Участники конфликта установлены и опрошены, добавили в пресс-службе.

Между тем информированный источник пояснил, что задержаны мигранты из Таджикистана. По словам собеседника агентства, они вымогали деньги у приезжих торговцев.