"Уральские авиалинии" с 14 апреля начнут вывозные рейсы из Турции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсировала даты вывозных рейсов из Турции,они будут организованы 14, 16 и 19 апреля по маршруту Стамбул-Москва (аэропорт "Жуковский"), 18 апреля - Анталья-Москва ("Жуковский").

Рейс из Москвы в Стамбул запланирован на 14 апреля. Отмечается, что на него будут допущены пассажиры, не имеющие обратного билета компании "Уральские авиалинии", иностранные граждане, транзитные пассажиры, летящие в третью страну через Стамбул, а также пассажиры с билетами туда-обратно, если обратный рейс не отменен.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 50 лайнеров производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 17 А321 и пять А319.