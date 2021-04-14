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Калининградские власти изъяли у собственника дом Армина Мюллера-Шталя

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Калининградской области через суд изъяла у собственника заброшенный объект культурного наследия в Советске, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Районный суд Советска изъял у владельца так называемый дом Армина Мюллера-Шталя. Старинное четырехэтажное жилое здание постройки начала ХХ века, с башенкой и угловым эркером, богатым декором, находится в плачевном состоянии.

"Старинный четырехэтажный жилой дом является архитектурной доминантой микрорайона и должен быть украшением города, а не стоять с разбитыми окнами и отваливающейся штукатуркой", - отметил Лысков.

По его словам, губернатор Антон Алиханов высказал мнение, что бывший владелец здания "наверняка, будет оспаривать этот решение", потому что этот дом уже выставлен на продажу на "Авито" за 15 млн рублей.

В суде сейчас находится и иск об экспроприации двух фахверковых складов в поселке Железнодорожный.

Лысков напомнил, что собственники исторических памятников брали обязательство их отреставрировать.

"Судебное изъятие объектов культурного наследия - последняя мера воздействия на собственников. Власти неоднократно пытались побудить их к реальным работам на объектах, получая соответствующие заверения. К этому процессу была даже подключена прокуратура, которая вынесла соответствующее постановление. Однако, на объектах царит разруха и запустение. И это при том, что каждый из них находится в центре города и поселка, представляя собой большой интерес, как потенциальный и перспективный объект для развития туризма и общественной среды", - отметил он.

В течение 2020 года региональная Служба госохраны объектов культурного наследия оформила 13 предписаний по устранению выявленных нарушений, выдала 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства и составила 8 протоколов об административных правонарушениях.

Калининградская область Советск Дмитрий Лысков Антон Алиханов Армин Мюллер-Шталь

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