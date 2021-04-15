Причиной гибели 5 детей в пожаре на Урале могла быть ветхая проводка

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ветхость электропроводки и нарушение правил противопожарной безопасности рассматриваются в качестве версий пожара в селе Бызово в Свердловской области, где в ночь на четверг, по предварительным данным, погибли пятеро детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

"Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие", - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, сгоревший в результате пожара дом - деревянный, 1957 года постройки, с печным отоплением. Его купили на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно заменили на новую. При этом омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила "Интерфаксу", что семья недавно переехала в новый дом, который построила сама, отметив, что "с точки зрения всех близких все-таки это была благополучная семья".

По предварительным данным, среди погибших - девочка 2013 года рождения, мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 г. р. Удалось спасти двух малышей - мальчика 2017 года рождения и девочку 2021 года рождения, близнеца одного из погибших мальчиков.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отметила, что предстоит выяснить, был ли дом оборудован пожарными извещателями. Там отметили, что точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Многодетная семья

В четверг в частном доме в селе Бызово в Свердловской области произошел пожар. К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен пламенем, обрушилась кровля. При разборе конструкций были найдены тела четырех детей, еще один ребенок может находиться под завалами. Кроме того, пострадали четыре человека, в том числе двое детей - 3 лет и 1,3 года, их госпитализировали в медучреждение в Нижнем Тагиле.

СК возбудил уголовное дело по сообщению о гибели пяти детей при пожаре в частном доме в Свердловской области - по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным облпрокуратуры, в доме жила многодетная семья, на профилактическом учете она не состояла. "Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети - от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в учреждении системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат", - сказал Горелых.