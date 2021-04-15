Тело пятого ребенка обнаружили на месте пожара в Свердловской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пятый ребенок, который ранее считался пропавшим, найден мертвым на месте пожара в частном жилом доме в селе Бызово в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Нашли останки пятого ребенка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ночью в четверг в частном деревянном доме в селе Бызово, где жила многодетная семья, произошел пожар, были найдены четверо погибших детей, поиски еще одного ребенка продолжались. Кроме того, пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей 2017 и 2021 года рождения, их госпитализировали с ожогами I и II степени.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Одной из причин пожара могла стать ветхая электропроводка.