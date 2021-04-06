Суд рассмотрит вопрос новых ограничений для "скопинского маньяка"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Рязанской области перенес рассмотрение вопроса о новых административных ограничениях в отношении так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам собеседника агентства, с ходатайством в Скопинский районный суд обратилась полиция. Правоохранители просят обязать Мохова являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза вместо установленных двух, а также запретить ему общение с представителями СМИ.

Заседание суда было назначено на 6 апреля, однако Мохов на него не явился. Теперь заседание перенесено на 15 апреля. 1 апреля он уже был оштрафован за нарушение административного надзора на 1200 рублей.

Мохов в 2000 году похитил двух девочек 14 и 17 лет и посадил их в бункер. Мужчина издевался над ними, многократно насиловал своих жертв. Старшая девочка родила от него двоих детей.

Решением суда "скопинский маньяк" был осужден на 17 лет. 3 марта текущего года он освободился из колонии и вернулся в свой дом в Скопине. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

После выхода на свободу он попал в поле зрения журналистов и дал несколько интервью. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям Мохова и дать им правовую оценку.