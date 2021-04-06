Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Суд рассмотрит вопрос новых ограничений для "скопинского маньяка"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Рязанской области перенес рассмотрение вопроса о новых административных ограничениях в отношении так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам собеседника агентства, с ходатайством в Скопинский районный суд обратилась полиция. Правоохранители просят обязать Мохова являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза вместо установленных двух, а также запретить ему общение с представителями СМИ.

В РоссииСКР проведет проверку по высказываниям "скопинского маньяка"СКР проведет проверку по высказываниям "скопинского маньяка"Читать подробнее

Заседание суда было назначено на 6 апреля, однако Мохов на него не явился. Теперь заседание перенесено на 15 апреля. 1 апреля он уже был оштрафован за нарушение административного надзора на 1200 рублей.

Мохов в 2000 году похитил двух девочек 14 и 17 лет и посадил их в бункер. Мужчина издевался над ними, многократно насиловал своих жертв. Старшая девочка родила от него двоих детей.

Решением суда "скопинский маньяк" был осужден на 17 лет. 3 марта текущего года он освободился из колонии и вернулся в свой дом в Скопине. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

После выхода на свободу он попал в поле зрения журналистов и дал несколько интервью. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям Мохова и дать им правовую оценку.

Рязанская область Виктор Мохов

Новости по теме

Новости

РКН потребовал от Facebook информацию об утечке данных 500 млн пользователей

Попова заявила, что в ряде регионов РФ слишком рано сняли COVID-ограничения

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

Суд в Волгограде отменил УДО фигуранта "московского дела" Лесных

Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров

Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров

Fix Price запустил доставку заказов через "Сбермаркет" в Москве

Fix Price запустил доставку заказов через "Сбермаркет" в Москве
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19

Столицей Ленинградской области стала Гатчина

Столицей Ленинградской области стала Гатчина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');