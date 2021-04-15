Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Рэпер Эльмин Гулиев Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии общего режима за ДТП на Остоженке, в котором пострадали три человека, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. "В пользу Тухтаровой Н.А. взыскано в счёт возмещения материального ущерба 37 тысяч 753 рубля, в счёт возмещения морального вреда 600 тысяч рублей, в пользу Иорданова М.Н. взыскано в счёт возмещения материального ущерба 295 тысяч 982 рубля, в счёт возмещения морального вреда 400 тысяч рублей", - сказал представитель суда.

Изначально московская полиция предъявила Гулиеву обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Позже обвинение ужесточили, так как полиция выяснила, что водитель был за рулем в состоянии наркотического опьянения. В итоге суд признал его виновным по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Гулиев признал свою вину в ДТП, но настаивал, что был трезв.

По данным полиции, 21 сентября 2020 года водитель Infiniti проехал на красный свет регулируемый перекресток на Остоженке и столкнулся с другим автомобилем. От удара машину вынесло на тротуар, по которому в это время шли люди.

В результате ДТП двое пешеходов - мужчина и женщина, а также пассажир виновника аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным СМИ, за рулем Infiniti находился рэп-исполнитель Эльмин Гулиев.