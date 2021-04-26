Центр Гамалеи получил патент на COVID-вакцину в виде спрея

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи получил патент на интраназальную вакцину от коронавируса, сообщил Роспатент.

Организация подала две заявки на применение вакцины против COVID-19 путем интраназального введения, а также комбинированным способом - интраназальным и внутримышечным. "Впервые запатентована форма вакцины против COVID-19 в виде спрея", - сообщили "Интерфаксу" в Роспатенте в понедельник.

Также центр им. Гамалеи впервые запатентовал технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) также получило два патента на лекарства, подавляющие "репликацию вируса", одно из них - в виде спрея для носа.

Всего за год Роспатент выдал 248 патентов, касающихся борьбы с коронавирусом, в том числе 15 патентов на вакцины; 34 патента на лечение вирусных инфекций и их осложнений; 25 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики; 102 патента на дезинфицирующие технологии; 49 патентов на средства индивидуальной защиты; семь патентов на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ); один патент на робота для забора биоматериала у человека для диагностики COVID-19; один патент на телемедицинский комплекс для предупреждения эпидемических чрезвычайных ситуаций.