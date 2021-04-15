США заявили, что попавший под санкции Килимник передал РФ данные о выборах-2016

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Экс-партнер бывшего руководителя предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа Константин Килимник, подпавший в четверг под американские санкции, передавал российской разведке "чувствительную" информацию о президентской кампании в 2016 году, пояснил минфин США.

"Во время президентской предвыборной кампании 2016 года Килимник передавал российским разведывательным службам чувствительную информацию насчет голосования (в США -ИФ) и стратегии кампании Трампа", - говорится в сообщении министерства.

Килимник оказался в числе граждан РФ, против которых американский минфин в четверг ввел санкции. Вашингтон считает, что они причастны к кибератакам, вмешательству в выборы и ситуации в Крыму.

Килимник – один из нескольких человек, которых ФБР разыскивает за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Он был деловым партнером экс-руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

ФБР считает, что Килимник имел связи с российской разведкой и якобы "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".