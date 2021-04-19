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Недельная смертность от COVID-19 снизилась в Петербурге на 20%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге за неделю с 12 по 18 апреля скончались от коронавируса 175 человек, что на 21,5% меньше, чем неделей ранее, сообщает Межведомственный совет по противодействию распространению COVID-19.

По данным совета, на неделе с 5 по 11 апреля в городе от COVID-19 скончались 223 человека.

Совет также отметил снижение числа госпитализаций взрослых с COVID-ассоциированными состояниями на прошлой неделе - 1 860 человек, что является наименьшим показателем недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии.

На прошлой неделе власти Петербурга отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Носить маски в городе по-прежнему необходимо. Все остальные ограничения также продлены до 15 мая 2021 года.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

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