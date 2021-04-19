Разбившиеся в Новочеркасске на машине подростки были пьяны

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Алкоголь обнаружен в крови у подростков, которые погибли в воскресенье в ДТП в Новочеркасске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подростки были пьяны. Устанавливается, что именно они пили и где взяли алкоголь", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье утром автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево в Новочеркасске (Ростовская область), погибли пятеро несовершеннолетних - водитель и четверо пассажиров. По данным источника "Интерфакса", среди погибших - три мальчика и две девочки в возрасте 13-15 лет. Выжил один подросток, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области журналистам в понедельник сообщили, что выживший несовершеннолетний находится в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).