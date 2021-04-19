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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
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В центре Гамалеи заявили о полной вакцинации "Спутником V" 3,8 млн россиян

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Две дозы вакцины от COVID-19 "Спутник V" получили 3,8 млн жителей России, заявил на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Он сослался на базу вакцинации.

По его словам, эффективность препарата в гражданском обороте в России составила 97,6%, что выше, чем в клиническом исследовании. Он уточнил, что эффективность оценивалась после 35 дней от начала вакцинации.

Всего в России выпустили 20 млн доз "Спутника V", в гражданский оборот поступило 16 млн, сообщил также Логунов.

Вакцина зарегистрирована в 60 странах. По словам Логунова, выразили желание ее производить шесть государств.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи Спутник V Денис Логунов коронавирус

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