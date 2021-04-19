США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) порекомендовала авиаперевозчикам проявлять особую осторожность при выполнении полетов над территорией России и Украины.

Как сообщает Госавиаслужба Украины, данное решение было принято в связи с геополитическим напряжением, "связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и на территории Крыма".

Специальное извещение NOTAM А0012/21 рекомендует проявлять особую осторожность при выполнении полетов над частями Московского района полетной информации и РПИ Ростов-на-Дону. Кроме того, было обнародовано отдельное извещение NOTAM А0013/21, которое рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV).

"На днях в официальном заявлении министров иностранных дел G7 было отмечено, что широкомасштабные перемещения

российских войск вдоль границ Украины без предварительного уведомления представляют угрожающую и дестабилизирующее активность. Они призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в сообщении Госавиаслужбы Украины.

Там напоминают, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в 2014 году "в связи с агрессией РФ против Украины и временной оккупацией Крыма" были введены определенные ограничения.

Ранее США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. В МИД РФ призвали не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, заверив, что они никому не угрожают.