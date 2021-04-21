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Симферопольцев предупредили о возможной подаче мутной воды в течение 2 дней

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Симферополя предупредила жителей города о возможной подаче некачественной воды в систему водоснабжения столицы Крыма в четверг и пятницу – в преддверии перехода на новый график в выходные.

"22 и 23 апреля (. . .) возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим водообеспечения", - сообщает горадминистрация в среду.

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Крымская столица в субботу утром перейдет на новый график подачи воды: с 6:00 до 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды.

Большая часть симферопольцев из-за засухи в Крыму уже восемь месяцев получает холодную воду всего шесть часов в сутки: три утром и столько же вечером, горячее водоснабжение в городе отключено.

По информации компании-поставщика – государственного унитарного предприятия "Вода Крыма," – возможны перебои водоснабжения и отклонения от нового графика "в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока".

Как сообщалось, маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

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Власти Крыма на текущей неделе заявили, что запасов в водохранилищах хватит столице республики на восемь месяцев при сохранении существующих притоков, смягчили график подачи воды, перейдя в режим "минус ночь".

Правительство РФ разработало осенью 2020 года план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабинет министров РФ весной текущего года добавил еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем полуострова.

Симферополь Крым

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