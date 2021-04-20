В Пермском крае выявили новые завозные штаммы коронавируса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Пермском крае появились новые завозные штаммы коронавируса, сообщается на сайте правительства региона во вторник.

"В марте-апреле в регионе выявлены 14 случаев "британского" и 1 "южноафриканского" штаммов, которые изучены не в полной мере", - приводятся в сообщении слова главы краевого управления Роспотребнадзора Виталия Костарева.

На заседании оперативного штаба во вторник он пояснил, что "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавирусной инфекции определяются при дополнительных лабораторных исследованиях. На них при определенных показаниях направляют биологические материалы жителей, у которых подтвержден COVID-19 после возвращения из зарубежных стран.

Для недопущения распространения COVID-19, в том числе его новых штаммов, в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в сообщении.

Оперштаб на заседании решил до 23 мая продлить действие ограничительных мер по коронавирусу.

"Ограничения продлены для организаций тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Кроме того, до особого распоряжения оперштаба продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В Пермском крае подтверждено 53 426 случаев COVID-19. По данным министерства здравоохранения региона на 20 апреля, прививки от коронавируса сделали 142 369 местных жителей, из них 78 424 получили уже два компонента вакцины.